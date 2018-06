New York (AFP) Ein Bild des US-Malers Edward Hopper von einer tristen Straße während der Großen Depression ist in New York zum Rekordpreis von 40,5 Millionen Dollar (29,7 Millionen Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Christie's am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, lag die Verkaufssumme für "East Wind Over Weehawken" damit weit höher als die erwarteten 22 bis 28 Millionen Dollar. Die Pennsylvania Academy of Fine Arts hatte das Gemälde versteigern lassen, um Neuanschaffungen zu finanzieren. Der Käufer des Werkes aus dem Jahr 1934 blieb anonym.

