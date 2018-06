New York (AFP) Die E-Gitarre von Bob Dylan, mit der er sein legendäres Konzert beim Newport Folk Festival im Jahr 1965 bestritt, ist für 965.000 Dollar (etwa 700.000 Euro) versteigert worden. Noch nie zuvor sei ein solch hoher Preis für eine Gitarre erzielt worden, teilte das Auktionshaus Christie's am Freitag in New York mit. Der Wert der Fender Stratocaster aus dem Jahr 1964 war auf bis zu 500.000 Dollar geschätzt worden. Der Name des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.

