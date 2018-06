Washington (AFP) Im Februar 1981 tritt ein junger Mann vor die etwa 300 Studenten, die sich auf dem Campus des Occidental College in Los Angeles versammelt haben. Sein Name ist Barack Obama. Die Demonstranten halten Schilder mit der Aufschrift "Apartheid tötet" hoch, am Himmel steht eine grelle Wintersonne. "Ein Kampf geht vor sich", ruft der 19-jährige Obama ins Mikrofon. "Es passiert einen Ozean entfernt. Aber es ist ein Kampf, der jeden einzelnen von uns berührt."

