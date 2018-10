Hamburg (dpa) - Sturmflut, Stromausfälle, Störungen im Straßen-, Flug- und Zugverkehr: Orkan "Xaver" ist trotz allem glimpflicher ausgefallen als befürchtet. Hamburg wurde am Morgen gut gesichert von einer der höchsten Sturmfluten ihrer Geschichte getroffen. Trotz hoher Windgeschwindigkeiten richtete der Sturm selbst in den am härtesten betroffenen Regionen im Norden vergleichsweise geringe Schäden an, auch wenn viele Bäume umknickten und Dächer abgedeckt wurden. In Polen starben drei Menschen, als ein Baum auf ihr Auto fiel. In Großbritannien und Skandinavien gab es drei Tote.

