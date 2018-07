Berlin (SID) - Eisschnellläufer Joey Mantia hat in Berlin seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Der US-Boy gewann über 1500 m in 1:45,80 Minuten und verwies Zbigniew Brodka (Polen/1:45,83) und Denis Juskow (Russland/1:46,14) auf die Plätze zwei und drei. Ein deutscher Starter war im A-Finale nicht am Start.