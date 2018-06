Park City (Utah/USA) (SID) - Die deutschen Skeleton-Männer haben sich nach dem schwachen Saisonauftakt im kanadischen Calgary stark verbessert zurückgemeldet. In Park City im US-Bundesstaat Utah fuhren Frank Rommel (Eisenach) und der Oberhofer Alexander Kröckel am Freitag auf die Plätze fünf (1:37,92 Minuten) und sieben (1:38,03). Alexander Gassner (Winterberg), der in Kanada noch für die einzige Top-Ten-Platzierung gesorgt hatte, wurde nur 14. (1:38,70). Den Sieg sicherte sich der Russe Alexander Tretjakow in 1:37,59 Minuten.