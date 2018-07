Bangui (AFP) Bei den Gefechten in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik sind nach Angaben des Roten Kreuzes seit Donnerstag mindestens 300 Menschen getötet worden. 281 Tote seien in den Leichenhallen und auf den Straßen Banguis gezählt worden, sagte am Freitag ein Mitarbeiter der Organisation der Nachrichtenagentur AFP. Die Helfer seien aber noch nicht in alle Stadtviertel vorgedrungen, wo nach Zeugenaussagen noch zahlreiche weitere Leichen geborgen werden müssen.

