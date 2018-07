Kabul (AFP) Die USA rechnen mit einer zeitnahen Unterzeichnung des Abkommens über die künftige Präsenz der US-Truppen in Afghanistan. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel erklärte am Samstag in Kabul, sein afghanischer Kollege Bismillah Chan Mohammadi habe ihm dies zusagt. Unklar blieb zunächst, ob Hagel während seines unangekündigten Besuchs auch mit Präsident Hamid Karsai zusammengekommen würde, der sich bisher weigerte, das Abkommen zu unterzeichnen.

