Berlin (AFP) Der gescheiterte FDP-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl, Rainer Brüderle, hat auf dem Parteitag der Liberalen eigenes Versagen eingeräumt. Die von ihm initiierte Zweitstimmenkampagne in der letzten Woche vor der Bundestagswahl im September sei falsch gewesen, sagte Brüderle am Samstag vor den mehr als 600 Delegierten in Berlin. "Das war ein Fehler, dazu stehe ich." Das vergangene Jahr habe er persönlich als das bitterste in seinen 40 Jahren in der FDP erlebt, "es war auch das bitterste Jahr für den politisch organisierten Liberalismus".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.