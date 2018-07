Sanaa (AFP) Der Anschlag auf das jemenitische Verteidigungsministerium, bei dem am Donnerstag auch zwei Deutsche getötet wurden, wurde ersten Ermittlungen zufolge überwiegend von Extremisten aus dem Nachbarland Saudi-Arabien verübt. Das teilte die zuständige Ermittlungskommission in einem vorläufigen Bericht mit, der am Samstag von jemenitischen Medien verbreitet wurde. Die Angreifer hätten Militäruniformen getragen, hieß es weiter. Nach dem Angriff auf das Ministerium in der Hauptstadt Sanaa und ein dazu gehöriges Krankenhaus seien die Leichen von zwölf Angreifern gefunden worden.

