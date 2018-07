Berlin (AFP) In seiner Abschiedsrede als FDP-Parteichef hat Philipp Rösler mangelnde Loyalität in der bisherigen Führung beklagt. "Ich hätte mich über ein bisschen mehr Unterstützung im ganzen Team gefreut", sagte Rösler am Samstag auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der FDP in Berlin. Zu oft habe er als FDP-Chef alleine gestanden, ohne dass ein starkes Team ihn unterstützt hätte. Selbstkritisch räumte Rösler dabei auch eigene Versäumnisse ein: "Auch mir ist es nicht gelungen, aus den unterschiedlichen Charakteren ein starkes Team zu bilden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.