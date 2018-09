Berlin (AFP) Wolfgang Kubicki ist auf dem FDP-Parteitag in Berlin zum ersten Stellvertreter des neuen Parteichefs Christian Lindner gewählt worden. 568 Delegierte votierten am Samstagnachmittag für den schleswig-holsteinischen FDP-Landeschef, das sind 89,9 Prozent der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede forderte Kubicki mehr Selbstbewusstsein von seiner Partei: "Wer sich schwach präsentiert, wird nicht stark gewählt, das ist meine Lebenserfahrung."

