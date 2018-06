Berlin (AFP) Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hat die Einigung der Welthandelsorganisation (WTO) auf ein globales Abkommen zur Liberalisierung des Welthandels als großen Erfolg bezeichnet. "Von den heutige Ergebnissen wird die Bevölkerung in allen Staaten profitieren – vor allem auch in den Entwicklungsländern", erklärte Rösler am Samstag in Berlin. Ziel der Bundesregierung sei es, "Handelsschranken auch künftig durch multilaterale Verhandlungen weiter abzubauen".

