Paris (AFP) Angesichts des Erstarkens nationalistischer und rechtsextremer Parteien in Europa hat EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Europäer zum Gegensteuern aufgerufen. "Wir müssen den Mut haben, diese sehr negativen Kräfte zu bekämpfen", sagte Barroso in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Die Europäer müssten ihr "Schweigen" über diese Entwicklung brechen. "Ich richte einen sehr starken Appell an die Europäer, damit sie aus ihrer Bequemlichkeit herauskommen."

