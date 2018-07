Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Paul Mazursky wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 13. Dezember soll das 83 Jahre alte Multitalent die Plakette auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood enthüllen, wie die Veranstalter am Freitag bekanntgaben.

Mazursky erhält den 2515. Stern auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gäste sind seine Kollegen Jeff Kanew und Mel Brooks eingeladen. Der in New York geborene Nachfahre jüdischer Immigranten aus der Ukraine entdeckte früh seine Liebe zur Schauspielerei. Er war in Stanley Kubricks erstem Spielfilm "Fear and Desire" (1953) zu sehen, dann in dem Kassenschlager "Die Saat der Gewalt" (1955) von Richard Brooks.

Mit Barbra Streisand drehte er "A Star is Born", unter der Regie von Brian de Palma "Carlito's Way". Ende der 1960er Jahre wechselte er als Regisseur auch hinter die Kamera. Er drehte einfühlsame Dramen wie "Eine entheiratete Frau" (1978) und "Feinde - Die Geschichte einer Liebe" (1989).

Für die Komödie "Ein ganz normaler Hochzeitstag" holte er Woody Allen und Bette Midler vor die Kamera, mit Nick Nolte inszenierte er "Zoff in Beverly Hills". Mazursky war fünf Mal für einen Oscar nominiert.

Hollywood Walk of Fame