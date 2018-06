Paris (AFP) In den Streit um eine Versteigerung von Kultobjekten zweier Indianerstämme in Paris hat sich nun auch die US-Vertretung in Paris eingeschaltet. Das Auktionshaus sei schriftlich gebeten worden, den Verkauf von 25 Masken zu verschieben, erklärte die Botschaft am Samstag in der französischen Hauptstadt.

