Dortmund (dpa) - Bayer Leverkusen hat das Duell der Bayern-Verfolger bei Borussia Dortmund gewonnen und Platz zwei in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Rheinländer siegten 1:0 in Dortmund und haben nun schon sechs Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Ex-Meister. Zudem verhinderte Bayer die vorzeitige Herbstmeisterschaft von Bayern München, das nach dem 7:0 in Bremen weiter vier Punkte vor Leverkusen liegt.

