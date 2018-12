Costa do Sauípe (dpa) - Reizvolles Wiedersehen mit Jürgen Klinsmann, heißer Samba mit Superstar Cristiano Ronaldo und ein brisantes Brüderduell: Die deutsche Fußball-Nationalelf steht in den Gruppenspielen bei der WM-Endrunde 2014 in Brasilien vor unangenehmen, aber machbaren Aufgaben. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft in der Gruppe G auf Portugal mit Superstar Ronaldo, Ghana mit Kevin-Prince Boateng und die von Klinsmann trainierten USA. Das ergab die Auslosung am Abend in Brasilien.

