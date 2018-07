London (AFP) Eine Panne im Luftkontrollzentrum Swanwick hat im britischen und irischen Luftraum für massive Störungen gesorgt. Die Londoner Flughäfen Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton sowie die Airports in Glasgow, Edinburgh, Cardiff und Dublin meldeten am Samstag infolge der Störung deutliche Flugverspätungen. In Heathrow wurden mehrere Inlandsflüge und internationale Verbindungen abgesagt.

