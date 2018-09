Washington (dpa) - Nordkorea hat den seit Ende Oktober festgehaltenen US-Kriegsveteran Merrill Newman freigelassen. Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Peking hätten den 85-Jährigen am Flughafen der chinesischen Hauptstadt in Empfang genommen.

Das schrieb die Sprecherin des US-Außenministeriums, Marie Harf, beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte die Freilassung am Samstagmorgen mit "humanitären Gründen", dem fortgeschritten Alter und dem Gesundheitszustand des Mannes begründet. Zudem habe er seine Taten bedauert.

Newman war nach Angaben seiner Familie kurz vor seinem Abflug in Pjöngjang am 26. Oktober aus einem Flugzeug geholt worden. Demnach hatte er als Tourist das Land besuchen wollen, in dem er während des Korea-Kriegs (1950-53) bei den US-Truppen an der Seite Südkoreas gekämpft hatte. Pjöngjang hatte ihm Verbrechen im Korea-Krieg und staatsfeindliche Umtriebe vorgeworfen.

Das US-Außenministerium begrüßte die Freilassung Newmans durch die Regierung in Pjöngjang. Zugleich pochte Sprecherin Harf aber auch auf die Freilassung des seit mehr als einem Jahr in dem kommunistischen Land festgesetzten US-Bürgers Kenneth Bae.

