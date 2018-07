London (dpa) - Mehrere hundert Flüge sind am Londoner Flughafen Heathrow heute wegen einer technischen Panne ausgefallen. In der größten britischen Flugsicherungszentrale hatte es Computerprobleme gegeben, teilte die Flugsicherungszentrale National Air Traffic Control Service mit. Betroffen waren in erster Linie europäische Kurzstreckenflüge der Fluggesellschaft British Airways. Wartezeiten von bis zu vier Stunden gab es auch für Passagiere auf den übrigen Londoner Flughäfen Gatwick, Stansted und Luton.

