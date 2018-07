Berlin (dpa) - In den Augen vieler FDP-Politiker sind die Satire-Profis von der ZDF-"heute-show" mit schuldig am Niedergang der Liberalen.

Monatelang nahm die Redaktion um Moderator Oliver Welke jeden Freitagabend die Blau-Gelben aufs Korn, am liebsten Nuschelsätze von Ex-Spitzenkandidat Rainer Brüderle, die hochdeutsch untertitelt wurden. Beim Sonderparteitag in Berlin tauchte nun Außenreporter Lutz van der Horst auf. Der Kieler Fraktionschef Wolfgang Kubicki war auf der Hut. Er forderte vom Rednerpult aus den ZDF-Mitarbeiter auf, endlich in die FDP einzutreten. Van der Horst kam tatsächlich kurz auf die Bühne - was er mit dem Mitgliedsantrag macht, erfahren die TV-Zuschauer vielleicht in der nächsten Sendung.