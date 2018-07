Köln (SID) - Bayer Leverkusen kann sich mit einem Sieg im Topspiel des 15. Spieltages bei Vizemeister Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr als zweite Kraft in der Bundesliga etablieren. Zuvor tritt Triple-Gewinner Bayern München bei Werder Bremen zum Nord-Süd-Schlager an. Borussia Mönchengladbach empfängt im Duell um den vierten Rang Schalke 04, der VfB Stuttgart hat Hannover 96 zu Gast. Zudem spielt der Hamburger SV gegen den FC Augsburg, 1899 Hoffenheim tritt bei Eintracht Frankfurt an. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

Die so gut wie sichere Wahl von Alfons Hörmann zum Präsidenten des DOSB steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Dachverbandes am Samstag in Wiesbaden. Die Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr.

Beim zweiten Weltcup des Olympia-Winters in Hochfilzen kämpfen die deutschen Biathleten erneut um gute Ergebnisse. Zunächst steht um 11.30 Uhr das Staffelrennen der Frauen an, die Männer-Staffel macht sich ab 14.30 Uhr auf den Weg.