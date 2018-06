Wiesbaden (dpa) - Thomas Bach ist zum Ehrenpräsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. Die DOSB-Mitgliederversammlung beschloss die Ernennung in Wiesbaden einstimmig.

Der 59-jährige Bach hatte den DOSB seit 2006 als Gründungspräsident angeführt, ehe er am 10. September in Buenos Aires zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt wurde. Eine Woche später legte er sein DOSB-Amt nieder.

Bachs Amtszeit war vor allem von der Fusion des Deutschen Sportbunds (DSB) und Nationalen Olympischen Komitees (NOK) geprägt. "Thomas Bach hat den DOSB zu der Stimme des Sports in Deutschland entwickelt", sagte Hans-Peter Krämer, der als Interimspräsident seit dem Rücktritt von Bach die Amtsgeschäfte des DOSB führte und seinen Vorgänger als "überragende Persönlichkeit" bezeichnete. "Ich habe nie verstanden, warum er trotz seiner überragenden Leistung von manchen so kritisch gesehen worden ist", fügte Krämer an.