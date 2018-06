Wiesbaden (dpa) - Thomas Bach ist zum Ehrenpräsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. Die DOSB-Mitgliederversammlung stimmte in Wiesbaden geschlossen zu. Der 59-jährige Bach hatte den DOSB seit 2006 als Gründungspräsident angeführt, ehe er am 10. September in Buenos Aires zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt wurde. Eine Woche später legte er sein DOSB-Amt nieder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.