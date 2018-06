Johannesburg (AFP) Erstmals seit dem Tod des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela hat sich dessen Familie öffentlich zu Wort gemeldet. "Ja, Tata (Papa) ist gegangen. Die Säule der Familie ist gegangen. So, wie während der 27 Jahre seiner Gefangenschaft", sagte der Sprecher der Familie, Temba Matanzima, am Samstag vor Journalisten in Johannesburg. Die Familie sei tief traurig. "Aber in unseren Herzen und unseren Seelen wird er stets bei uns sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.