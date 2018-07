Johannesburg (AFP) Eine dreitägige Trauerprozession mit den sterblichen Überresten des Nationalhelden Nelson Mandela soll es den Südafrikanern ermöglichen, Abschied von ihrem früheren Präsidenten zu nehmen. Der Sarg mit Mandelas Leiche werde am Mittwoch, Donnerstag und Freitag durch die Straßen der Hauptstadt Pretoria geleitet, teilte Regierungssprecher Neo Momodu am Samstag mit. Die Route des Trauerzugs werde jeweils am Morgen bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit sei aufgerufen, "die Straßen zu säumen", fügte Momodu hinzu.

