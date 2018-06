Kiew (AFP) Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben Regierungsgegner am Samstag den siebten Tag in Folge demonstriert. Die etwa tausend prowestlichen Demonstranten forderten auf dem Unabhängigkeitsplatz bei heftigem Wind und Schneetreiben erneut den Rücktritt der Staatsführung. Außerdem protestierten sie gegen eine Einigung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über eine strategische Partnerschaft. Janukowitsch war am Freitag nach seinem China-Besuch in der Schwarzmeeerstadt Sotschi mit Putin zusammengetroffen.

