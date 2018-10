New York (AFP) Mehrere Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen dringen auf einen besseren Schutz medizinischer Einrichtungen im Bürgerkriegsland Syrien. "Zu Zeiten, in denen Krankenhäuser überfüllt sind von Patienten, ist es entscheidend, dass diese Einrichtungen geschützt werden und das medizinische Personal dringende medizinische, chirurgische Versorgung und Geburtshilfe leisten kann", heißt es in einer Erklärung, die der Leiter des Kinderhilfswerks UNICEF, Anthony Lake, die Chefin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, und die Leiterin der humanitären Einsätze der UNO, Valerie Amos, am Freitag (Ortszeit) in New York veröffentlichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.