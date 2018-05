Manama (AFP) Nach der vorläufigen Einigung mit dem Iran über die Zukunft seines Atomprogramms will die US-Regierung die Zahl ihrer Soldaten in der Golfregion vorerst nicht reduzieren. Es werde "keine Anpassungen" geben, sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel am Samstag bei einem Besuch im Golfstaat Bahrain laut einem verbreiteten Redetext. Dies betreffe "die Präsenz am Boden, in der Luft und auf See" mit mehr als 35.000 Soldaten. Hagel befindet sich derzeit auf einer Reise durch mit den USA verbündete Staaten in der Region.

