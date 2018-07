Schruns/Tschagguns (SID) - Den deutschen Snowboardern ist der Saisonauftakt in der olympischen Disziplin Snowboardcross misslungen. Beim Weltcup im österreichischen Montafon belegte Paul Berg (Konstanz) beim Sieg des Österreichers Markus Schairer Rang 18. Er schied ebenso in seinem Viertelfinale aus wie Konstantin Schad (Miesbach), der am Ende Rang 20 erreichte. Beim zweiten Weltcup-Sieg der Tschechin Eva Samkova war Luca Berg (Konstanz) nach ihrer Disqualifikation im Viertelfinale auf Rang 24 beste Deutsche.