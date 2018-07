Fukuoka (SID) - Aljona Savchenko und Robin Szolkowy haben beim Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer im südjapanischen Fukuoka die Paarlauf-Konkurrenz gewonnen. Die viermaligen Weltmeister aus Chemnitz setzten sich mit 227,03 Punkten vor den Russen Tatjana Wolososchar und Maxim Trankow (223,83) durch, die den olympischen Winter bislang sehr deutlich dominiert hatten. Rang drei ging an die chinesischen Routiniers Pang Qing und Tong Jian (213,98) ein.

Nach der Kurzkür am Freitag hatten Savchenko/Szolkowy noch hinter ihren russischen Rivalen auf Platz zwei gelegen, zeigten dann aber eine ganz starke Kür, für die sie 147,57 Punkte erhielten. Damit lagen die Chemnitzer deutlich vor ihren russischen Rivalen, die auf 141,18 Punkte kamen.

Bei den Damen sicherte sich die Lokalmatadorin Mao Asada den Titel. Die zweimalige Weltmeisterin gewann mit 204,02 Punkten vor der Russin Julia Lipnizkaja (192,07 Punkte) und Ashley Wagner aus den USA (187,61). In der Eistanz-Konkurrenz ging der Sieg an Meryl Davis und Charlie White. Die Weltmeister aus den USA setzten sich mit 191,35 Punkten knapp vor den kanadischen Olympiasiegern Tessa Virtue und Scott Moir (190,00) durch. Rang drei ging an Nathalie Pechalat und Fabian Bourzat aus Frankreich (169,11).