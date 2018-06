Park City (SID) - Bob-Pilotin Sandra Kiriasis (Stuttgart) hat trotz einer deutlichen Leistungssteigerung ihren ersten Weltcup-Podestplatz im Olympiawinter denkbar knapp verpasst. Einen Tag nach ihrem enttäuschenden 13. Platz fehlten der 38-Jährigen mit Anschieberin Franziska Fritz (Riesa) im amerikanischen Park City als Vierte nur eine Hundertstelsekunde auf die beiden zeitgleichen Zweitplatzierten Jazmine Fenlator und Jamie Greubel (beide USA).

Die überragende WM-Zweite Elena Meyer sicherte sich wie schon im ersten Rennen überlegen den Sieg und machte den Dreifachtriumph des US-Teams auf der Heimbahn perfekt.

Neben Rekord-Weltmeisterin Kiriasis konnte auch Cathleen Martini (Oberbärenburg) mit Anschieberin Christin Senkel (Meiningen) mit dem fünften Rang und den verbesserten Startzeiten zufrieden sein. Das Duo Anja Schneiderheinze/Lisette Thöne (Erfurt) belegte den 13. Platz.

In Park City wurden bei den Frauen gleich zwei Weltcuprennen abgehalten, weil es in dieser Saison nur sieben statt acht Stationen gibt. Dazu sah sich der Weltverband FIBT aufgrund des vollen Terminkalenders durch die Olympischen Winterspiele in Sotschi gewzungen.