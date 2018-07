Bangui (AFP) Nach dem Beginn des französischen Militäreinsatzes in der Zentralafrikanischen Republik hat sich die Lage in der Hauptstadt Bangui am Samstag deutlich beruhigt. Nach dem Ende der Ausgangssperre um 06.00 Uhr begannen Einwohner von Bangui, auf die Straße zu gehen und sich nach geöffneten Geschäften umzusehen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Marktfrauen boten kleine Imbisse zum Verkauf an, wie ein Bewohner berichtete. An den vorherigen beiden Tagen waren Banguis Straßen wegen der vorangegangenen Gewalt wie ausgestorben gewesen.

