Berlin (AFP) Die Einigung von Bali auf ein Abkommen zum Welthandel wird nach Ansicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) auch der deutschen Wirtschaft einen Milliardenschub bescheren. "Mit einem Anteil am Welthandel von knapp acht Prozent rechnen wir allein für die deutsche Wirtschaft in den fünf Jahren nach Inkrafttreten mit einem Plus von 60 Milliarden Euro", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Sonntag in Berlin. Zuletzt habe jedes dritte im Auslandsgeschäft engagierte deutsche Unternehmen über zunehmende Handelshemmnisse geklagt.

