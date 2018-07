Berlin (AFP) Die FDP hat am Sonntag ihren Bundesparteitag in Berlin fortgesetzt. Zum Abschluss des zweitägigen Treffens wollen sich der neugewählte Parteichef Christian Lindner und die neue Generalsekretärin Nicola Beer noch einmal an die etwa 630 Delegierten wenden.

