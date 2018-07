Berlin (AFP) Was ihre Haare betrifft, ist Linken-Vizechefin Sahra Wagenknecht nach eigenen Angaben konservativ: Eine Kurzhaarfrisur kommt für sie nicht in Frage. "Da bin ich konservativ", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Und leider kann man das ja auch nicht mal für ein paar Tage ausprobieren", fügte sie hinzu. Zur Bändigung ihrer langen dunklen Haare braucht sie nach eigenen Angaben morgens "in der Regel eine Viertelstunde".

