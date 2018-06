Hamburg (AFP) Bei der Deutschen Bahn werden nach einem Medienbericht immer mehr Fahrkartenautomaten aufgebrochen und ausgeraubt. In den ersten zehn Monaten wurden bereits 481 geknackte Automaten registriert, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Die Zahl stieg damit aufs Jahr umgerechnet um 44 Prozent. Die Bahn will nun ihre Automaten aufrüsten und Geldkassetten mit Farbbeuteln versehen, damit die Geldscheine bei einem Aufbruch wertlos werden, berichtete das Blatt.

