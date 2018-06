Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat eine Luftbrücke für die notleidende Bevölkerung in der Zentralafrikanischen Republik eingerichtet. Wie die EU-Kommission am Sonntag in Brüssel mitteilte, wird am Montag ein Transportflugzeug von ECHO Flight, dem EU-Lufttransportdienst für Hilfseinsätze, in der Stadt Douala in Kamerun eintreffen. Danach sollen täglich Hilfsflüge zwischen Douala und der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui verkehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.