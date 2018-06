Hamburg (AFP) Angesichts der Proteste in der Ukraine hat der frühere polnische Präsident Aleksander Kwasniewski der EU Naivität im Umgang mit Kiew vorgeworfen. Bereits seit dem Sommer sei klar gewesen, dass Russland das Assoziierungsabkommen zwischen Brüssel und Kiew torpedieren werde, sagte Kwasniewski dem "Spiegel" laut einem Vorabbericht. Der Westen habe die Entschlossenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterschätzt – er habe aber auch das unterschätzt, was sich derzeit in Kiew abspiele.

