Dresden (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat vom Zweitligisten Dynamo Dresden eine konsequente Aufarbeitung der Ausschreitungen in Bielefeld gefordert.

"Dynamo Dresden ist jetzt am Zug. Wir erwarten jetzt erst einmal eine sofortige Reaktion und eindeutige Positionierung des Vereins, auch was die Pyro-Vorfälle im Stadion betrifft. Es reicht nicht aus, wenn sich nur Geschäftsführer Christian Müller distanziert und entschuldigt. Da ist der Aufsichtsrat ebenso gefordert wie die Ultras-Gruppierungen", sagte der für Recht zuständige DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Sonntag "Sport Bild Plus".

Auch Geschäftsführer Andreas Rettig von der Deutschen Fußball-Liga sprach Klartext: "Das Verhalten der sogenannten Fans von Dynamo Dresden ist mittlerweile untragbar geworden. Es kann nicht mehr reichen, sich nur davon zu distanzieren."