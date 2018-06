Bremen (dpa) - Die Werder-Profis waren nach der gnadenlosen Abreibung nur noch fassungslos. "Es war für mich das schlimmste Spiel seit ich bei Werder bin", kommentierte Kapitän Clemens Fritz die demütigende 0:7 (0:3)-Demontage - der 32-Jährige ist immerhin schon seit 2006 im Verein.

Die Bremer kassierten die höchste Heimniederlage ihrer Bundesliga-Geschichte und wurden dabei von Bayern München geradezu blamiert. Das Debakel "schockt uns und tut weh", erklärte Coach Robin Dutt und gab damit das allgemeine Stimmungsbild in der Mannschaft wieder. Dass Werder vor ein paar Jahren in der Fußball-Bundesliga auf Augenhöhe spielte und die Bayern immer wieder ärgern konnte, scheint eine gefühlte Ewigkeit her zu sein.

"Die Bayern waren einfach übermächtig, sie haben uns über die gesamte Spielzeit vorgeführt und uns zurechtgelegt", beschrieb Fritz völlig zutreffend den Klassenunterschied: "Wir hatten einfach keine Mittel, besser dagegenzuhalten. Wir hatten keine Chance gegen diese Mannschaft. Das war unglaublich frustrierend." In der zweiten Halbzeit steckten die anfangs noch forschen Bremer vollends auf und ergaben sich den Gästen. So kam es noch schlimmer als bei der bisher höchsten Heimniederlage - dem 1:7 gegen Gladbach am 21. März 1987.

Schlimm ging es auch vor der Partie im Bremer Kneipenviertel zu. Bei einer Massenschlägerei prügelten sich nach Angaben der Polizei rund 200 zugereiste Bayern-Fans mit ebenso vielen Werder-Anhängern. Acht Polizisten sind dabei leicht verletzt worden. 15 Schläger wurden bis zum Ende des Spiels in Gewahrsam genommen.

Der SV Werder, dem so viele Siege gegen die Bayern gelangen wie keinem anderen Bundesligisten, war dieses Mal nur ein Spielball. Dass unten auf dem Rasen der Erste beim Zweiten der ewigen Bundesliga-Tabelle spielte, war nicht zu erkennen. Stattdessen demonstrierten die Bremer mit ihrer Hilflosigkeit wieder einmal, warum sie mit der Spitze der Liga schon länger nichts mehr zu tun haben. Die glorreichen Zeiten, als Werder neben den Bayern sechsmal in der Champions League spielte, liegen "viele, viele Jahre" zurück, wie Bayern-Coach Pep Guardiola freundlich lächelnd erklärte: "Da wechseln Spieler und Trainer. Das kann man nicht vergleichen."

Während die Bayern den höchsten Saisonsieg mit ihren Fans in der Kurve feierten, rief Trainer Robin Dutt seine Spieler nach dem Abpfiff zusammen und redete minutenlang auf sie ein. Tapfer versprach er: "Es wird uns nicht aus der Bahn werfen."

Die Bayern eilen weiter von Rekord zu Rekord - die Bremer nähern sich dagegen der Abstiegszone und kassieren weiterhin Unmengen von Toren, zuletzt 22 in sechs Partien. "Wir haben keine Ordnung", räumte Fritz ein: "Es ist richtig, dass wir viel zu viele Tore bekommen. Es hört sich doof an, aber daran müssen wir arbeiten."

Dutt hat ein eigenwilliges Rezept für die Tage bis zum Gastspiel bei Hertha BSC Berlin ausgegeben. "Da musst du die Ohren fast schon auf Durchzug stellen", meinte der Coach: "Wir werden uns bis zum Freitagspiel unheimlich viel anhören müssen."

Vor allem Keeper Raphael Wolf, der bei seinem Heim-Debüt einen sehr ungemütlichen Nachmittag erlebte, konnte einem fast schon leidtun. Der 25 Jahre alte Nachfolger des unsicheren Sebastian Mielitz "war an allen Treffern schuldlos", wie Manager Thomas Eichin feststellte. Es war bezeichnend, dass Wolf trotz der sieben Gegentreffer noch der beste Bremer war.