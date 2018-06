Santa Catarina - In der brasilianischen Fußballliga ist das Spiel zwischen Atlético Paranaense und CR Vasco da Gama (5:1) wegen heftiger Ausschreitungen für eine Stunde unterbrochen worden. Mehrere Hundert Zuschauer waren auf den Tribünen des Stadions im Süden des Landes aufeinander losgegangen, ersten Berichten zufolge wurden drei Schwerverletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, davon ein Fan im Koma. Erst der Einsatz von bewaffneten Militärpolizisten brachte die Situation wieder ansatzweise unter Kontrolle.

Paranaense, Pokalfinalist aus Curitiba, hatte die Partie wegen einer Stadionsperre aufgrund von vorherigen Fan-Randalen ins benachbarte Bundesland Santa Catarina verlegen müssen. Dort ist die Sicherheit in den Stadien aber Aufgabe privater Ordnungsdienste. Die Polizei, die viel zu spät eingriff, um die prügelnden Fans zu trennen, war nur im Umfeld der Arena positioniert.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung nach 17 Minuten hatte Paranense, einst Trainerstation des deutschen Rekordnationalspielers Lothar Matthäus, 1:0 geführt, nach Wiederanpfiff bildete die Polizei einen Sicherheitsring ums Spielfeld. Die Partie lief am Sonntagnachmittag im Free-TV. Die Bilder von wehrlos am Boden liegenden Fans, die aber weiterhin mit Kopftritten und Schlägen misshandelt wurden, versetzte die Fußballnation in Schockzustand.