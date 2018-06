Rio de Janeiro (dpa) - Nach der WM-Gruppenauslosung startet die FIFA heute um 12.00 Uhr die nächste Verkaufsphase für Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Diese Runde läuft bis zum 30. Januar. Die Fans hätten fast zwei Monate lang die Chance, sich um Tickets für 62 der 64 Spiele zu bewerben. Das teilte der Fußball-Weltverband mit. Ausnahme seien das Eröffnungsspiel in São Paulo und das Finale in Rio de Janeiro. Wie in der ersten Runde entscheidet das Los, wenn die Nachfrage höher als das Angebot ist.

