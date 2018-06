Adelaide (SID) - Die australische Nationalmannschaft bezieht während der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli 2014) ihr Stammquartier in Vitória. Das bestätigte der Vorsitzende des australischen Verbandes FFA, David Gallop, am Sonntag: "Vitória ist eine sichere und freundliche Stadt mit wunderschönen Stränden. Mitreisende australische Fans werden viel Spaß haben, wenn sie die Socceroos bei der WM begleiten." Die Hauptstadt des Bundesstaates Espírito Santo liegt 530 km nordöstlich von Rio de Janeiro am Atlantik.

Australien trifft bei der Endrunde in Gruppe B auf Chile (13. Juni/Cuiabá), den Vize-Weltmeister Niederlande (18. Juni/Porto Alegre) und Titelverteidiger Spanien (23. Juni/Curitiba).