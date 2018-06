Johannesburg (AFP) Am Nationalen Gebetstag für Nelson Mandela hat Südafrikas Präsident Jacob Zuma seine Landsleute aufgerufen, die Ideale und Werte des Volkshelden zu bewahren. "Wir sollten dafür beten, dass wir die Werte nicht vergessen, für die Madiba stand, für die er kämpfte, für die er sein Leben opferte", sagte Zuma am Sonntag bei einem Gottesdienst in Johannesburg. Zu Mandelas Idealen habe unter anderem eine freie und gerechte Welt gehört, in der sich die Menschen nach Jahrzehnten des Rassismus versöhnt haben.

