Washington (AFP) Zahlreiche ranghohe Politiker aus aller Welt haben ihre Teilnahme an der großen Trauerfeier für den früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela am Dienstag zugesagt. Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es am Samstag, US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle würden an der Zeremonie teilnehmen. Tags zuvor war bereits bekannt gegeben worden, dass neben Obama auch seine Vorgänger George W. Bush und Bill Clinton mit ihren Frauen nach Südafrika reisen wollen. Einzelheiten waren aber noch nicht bekannt.

