Seoul (AFP) Nach der Ausrufung einer sogenannten Luftverteidigungszone über einem zwischen China und Japan umstrittenen Gebiet im Ostchinesischen Meer durch Peking hat Südkorea am Samstag eine Ausweitung seiner eigenen entsprechenden Zone verkündet. Das vom Verteidigungsministerium in Seoul am Sonntag benannte Gebiet überschneidet sich nun teilweise mit der chinesischen Zone. Ab dem kommenden Sonntag soll die Erweiterung gültig sein.

