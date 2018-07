Kiew (AFP) Die prowestlichen Massendemonstrationen in der Ukraine haben am Sonntag einen neuen Höhepunkt erreicht. Rund 200.000 Menschen forderten im Zentrum der Hauptstadt Kiew den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch und von Ministerpräsident Mykola Asarow. Aus den umliegenden Straßen strömten immer weitere Menschen hinzu, so dass die Zahl der Teilnehmer noch steigen dürfte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.