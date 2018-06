Kiew (AFP) Die regierungskritischen Demonstranten in Kiew haben die Statue des sowjetischen Revolutionsführers Wladimir Lenin gestürzt. Das teilte die ukrainische Polizei am Sonntag mit. In der ukrainischen Hauptstadt versammelten sich am Sonntag hunderttausende Gegner von Staatschef Viktor Janukowitsch, der wegen seiner Moskau zugewandten Politik seit Tagen massiv in der Kritik steht.

